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Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.

08.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:30Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
'nın ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı.
Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde, Göcek Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen organizasyonun son gününde yapılması planlanan yarışlar, rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem komitesi tarafından iptal edildi.
Hafta boyunca yapılan, 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin mücadele ettiği yarışlar sonunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:
IRC 1: Vakkorama-Cem Hakko (Türkiye)
IRC 2: Lettland-Bukovskis Igors (Litvanya)
IRCCHR 1: Ghost Rider-Musikhin Sergey (Rusya)
IRCCHR 2: Loreley-Aliaksandr Racheuski (Belarus)
IRCCHR 3: Night & Day-Sevastian Leskchenko (Ukrayna)
FRESHMAN: Lal-Oleg Levin (Rusya)
Organizasyonun sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Fethiye, Muğla, Göcek, Spor

Kaynak: AA

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