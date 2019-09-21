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Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası

Kocaeli'de düzenlenen 2019 Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Pirat Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen yarışlarla tamamlandı.

21.09.2019 21:17
Kocaeli'de düzenlenen 2019 Avrupa Yelken Federasyonu (EUROSAF) Pirat Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen yarışlarla tamamlandı.
Darıca Bayramoğlu Parkuru'nda Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcunun katılımıyla yapılan ve bir hafta süren yarışlar sona erdi.
Yarışma sonunda ilk 8, Alman ekiplerinden oluştu.
Billerbeck-Raithel çifti birinci, Thoroe-Bredt çifti ikinci, Brunning-Gosch çifti ise üçüncü oldu.
Şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamlayan Haluk Suntay-İrfan Gezici ekibi ise en iyi derece elde eden Türk sporcular oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri Bayramoğlu Plajı'nda törenle verildi.
Yelken: 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası

Macaristan, Kocaeli, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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