10.07.2019 12:03
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Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası

Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası

Yelkende Slovenya'da düzenlenen 470 Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi.

Yelkende Slovenya'da düzenlenen 470 Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portoroz kentinde düzenlenen organizasyonda 470 Genç Milli Takımı da mücadele etti.
Erkekler ve karma kategorisinde 18 ülkeden 53 ekibin katıldığı yarışta, milli sporcular Rasim Yaşar ve Kaan Parlas (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 40'ıncı olurken, Dario Deniz Ergun ve Toprak Şengüller (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ise 50'nci sırada yer aldı.
Kadınlar kategorisinde ise 7 ülkeden 12 ekip mücadele ederken, Deniz Saltık ve Lalin Taşa (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 11'inci sırada yarışları tamamladı.
Kaynak: AA
Slovenya, Türkiye, Spor

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