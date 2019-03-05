Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı. Türkiye
Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu katılıyor.
Organizasyon kapsamında Marina
Çarşısı'ndan başlayan kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bando takımı burada konser verirken, Karya Çiçekleri Kulübü halk oyunu ekibi gösteri sundu.
Etkinliğin ilk gününde deneme yarışları gerçekleştirildi.
7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, 9 Mart'ta sona erecek.
Türkiye, Muğla, Bodrum, Spor
Kaynak: AA