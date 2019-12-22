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Yelken: BAYK Güz Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

22.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:00
'nın ilçesinde Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları, ödül töreniyle sona erdi.
Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyona, 27 teknede yaklaşık 200 sporcu katıldı.
Yarışları, IRC sınıfında "Zargana Bravo Sailing", destek sınıfında ise "Team Nora" ekipleri birinci tamamladı.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ve TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan'ın da katılımıyla marinada düzenlenen ödül töreninde, sınıflarında ilk üçe giren ekiplere kupaları verildi.
BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen, törende yaptığı konuşmada, özellikle destek sınıfına katkıda bulunarak yelkenci kazanmaya çalıştıklarını ve yarışların kış trofesine hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.
Yelken: BAYK Güz Trofesi

Bodrum, Muğla, Spor

Kaynak: AA


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