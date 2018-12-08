Yelken: Beşkaza Kış Trofesi

Yelkende Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen Beşkaza Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları başladı.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Fethiye Belediye Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda, 6 kulüpten 40 sporcu yelken açtı.
Çalış Plajı mevkisinde optimist ve laser sınıfında yapılan yarışların ilk gününde, bazı yelkenliler devrildi ve sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yarışlar, 9 Aralık
Pazar günü sona erecek.
Muğla,Fethiye
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:42