Yelken: Dünya Kupası Serisi

Milli yelkenci Alican Kaynar
, Dünya Kupası Serisi final yarışmalarına katılacak. Türkiye
'yi yelken branşında, finn kategorisinde temsil eden olimpik milli sporcu Alican Kaynar, Fransa
'nın Marsilya
kentinde 2-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.
Milli sporcu son olarak Atina'da düzenlenen Avrupa
Şampiyonası'nı 4. sırada bitirmişti.
2012 Londra
ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Alican Kaynar, geçen yıl Danimarka
'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası
'nda, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na kota almıştı.
Spor
Kaynak: AA