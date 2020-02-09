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Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 1'inci ayak yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.

09.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:36
Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 1'inci ayak yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.
Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, 1'inci ayak yarışlarının ödül töreni bir otelde düzenlendi.
Bodrum açıklarında, 35 teknede farklı illerden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı birinci etapta, destek sınıfında "Team Nora" isimli teknenin ekibi birinci oldu.
IRC-A1 kategorisinde "Mad X" ve IRC-A2'de "Joy Lemon" isimli teknelerin ekibinin ilk sırada yer aldığı organizasyonda, IRC-B1'de "Kon Tiki 2", IRC-B2de "Navita", IRC-B3'de ise "Minx Hedef Yelken" ekibi birinci geldi.
Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, dereceye girenlere kupalarını verdi.
Organizasyonda bugün gerçekleştirilecek ikinci ayak yarışları, rüzgarın saatteki hızının açıklarda zaman zaman 45 kilometrenin üzerine çıkması nedeniyle yapılmadı. Yarın yapılması planlanan yarışlarla ikinci ayak programı tamamlanacak.
Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

Bodrum, Spor

Kaynak: AA


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