Yelken sporcularından kıyı temizliği

Yelken sporcuları İzmir
'in Foça
ilçesinde kıyı temizliği yaptı.Türkiye
Yelken Federasyonu'ndan (TYF) yapılan açıklamada, TYF Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi'nin yelken kulüplerinin bulunduğu şehirlerde eş zamanlı olarak çevre etkinliği düzenlediği belirtildi.
Farklı sahillerde bir araya gelen sporcular ile kulüp yöneticileri, antrenörler ve aileler kıyı temizliği yaptı.
Foça'da gerçekleştirilen etkinliğe TYF Başkanı Özlem Akdurak ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz
, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, Foça Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Reşit Çınarlı ve TYF Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli
'nin katıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Akdurak, federasyon olarak çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde olduklarını belirterek, "Duyarlı kulüplerimizle aynı saat aralığında farklı yerlerde çok güzel bir etkinliğe imza attık. Etkinliğimizde, diğer insanların da farkındalıklarını artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.