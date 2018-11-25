Yelken: Tyf Atatürk Kupası

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde optimist ve laser kategorisinde düzenlenen Atatürk
Kupası Yelken Yarışları, tamamlandı. Türkiye
Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni yapıldı.
TYF Başkanı Özlem Akdurak törende yaptığı konuşmada, Atatürk Kupası Yarışları'nın, federasyonun bu yıl düzenlediği üçüncü ve son ulusal yarış olduğunu söyledi.
Yalıkavak açıklarında, ikisi yabancı 53 kulüpten 527 sporcunun katıldığı yarışlarda genel sıralamada, optimistte Göztepe Yelkenden Can Ertürk
, optimist junior kategorisinde ise Tekirdağ
Yelken İhtisas Kulübünden Kutsal Güneş Kurnaz birinci oldu.
Laser 4.7'de Karşıyaka
Yelken Şubesi sporcusu Derin Baytur, Laser standartta Fenerbahçe Doğuş
Yelken Şubesi'nden Berkay
Abay ve laser radialde ise Galatasaray
Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel
birincilik kupasının sahibi oldu.
Muğla,Bodrum,Mustafa Kemal Atatürk
25 Kasım 2018 Pazar 01:31