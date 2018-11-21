Yelken: Tyf Atatürk Kupası Yarışları

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen Atatürk
Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün mücadelesi tamamlandı. Türkiye
Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışlar, çekişmeye sahne oluyor.
Yalıkavak açıklarında, ikisi yabancı 53 kulüpten 527 sporcunun katıldığı yarışlarda yelkenciler, dalgalarla da mücadele etti. Zaman zaman rüzgarın hızının artması yarışçılara zor anlar yaşattı.
Optimist ve laser sınıfında düzenlenen yarışlarda, özellikle başlangıç hattında yelkenlilerin birbirine yakın ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yarışları kıyıdan izleyenler de oldu.
İkinci gün sonunda optimist genel sıralamada A.R.M Urla
Yelken Kulübü'nden Mustafacan Öztuncel, optimist junior kategorisinde ise Galatasaray
Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz
Özdemir ilk sırada yer aldı.
Laser 4.7'de Karşıyaka
Yelken Şubesi sporcusu Derin Baytur, laser standartta Fenerbahçe Doğuş
Yelken Şubesi'nden Berkay
Abay ve laser radialde ise Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel
ilk sıraya yerleşti.
Yarışlar 24 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
Muğla,Bodrum,Mustafa Kemal Atatürk
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:47