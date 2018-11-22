Yelken: Tyf Atatürk Kupası Yarışları

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen Atatürk
Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün mücadelesi tamamlandı. Türkiye
Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesinin desteğiyle Yalıkavak açıklarında yapılan yarışlarda, üçüncü gün sonunda optimist genel sıralamada A.R.M Urla
Yelken Kulübünden Mustafacan Öztuncel ve optimist junior kategorisinde Galatasaray
Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz
Özdemir ilk sırada yer alıyor.
Laser 4.7'de ise Karşıyaka
Yelken Şubesi sporcusu Derin Baytur ikinciliğe gerilerken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Batu Özonur ilk sıraya yerleşti.
Laser standartta ilk sıradaki Fenerbahçe Doğuş
Yelken Şubesi'nden Berkay
Abay ve laser radialde Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel
de birinciliklerini korudu.
Yarışlar 24 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
Muğla,Bodrum,Mustafa Kemal Atatürk
22 Kasım 2018 Perşembe 21:23