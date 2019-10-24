Haberler » Spor » Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay

Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay

- Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay Dev yelkenli tekneler çarpışmaktan son anda kurtulduMUĞLA - Dünya'nın sayılı yarışlarından biri olan American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında bitiş çizgisine metreler kala dev yelkenli yatlar yürekleri ağza getirdi.

24.10.2019 14:47
- Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay
Dev yelkenli tekneler çarpışmaktan son anda kurtuldu
MUĞLA - Dünya'nın sayılı yarışlarından biri olan American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında bitiş çizgisine metreler kala dev yelkenli yatlar yürekleri ağza getirdi. Bitiş çizgisine yaklaşan yelkenlilerin çarpışmaktan son anda kurtuldukları anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dünya'nın sayılı Türkiye'nin ise en büyük yelken yarışlarının ilk gününde bitiş çizgisine yaklaşan 2 yelkenli tekne çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeyi fark eden tekne Kaptanının son saniyelerde yaptığı manevra ile çarpışmaktan kurtulan sporcular sevinç çığlıkları attı. Yürekleri ağza getiren olayda tecrübeli kaptanlar ise ayakta alkışlandı.
Zorlu mücadelelerin yaşandığı yat yarışlarında Türkiye'deki ve Dünya'da ki tecrübeli kaptanlar yelkenli dev yatların başına geçiyor. Yarışın birçok etabında santimlik manevralarla kazalar engelleniyor. Zorlu bir yarış olan American Hospital The Bodrum Cup'da yarışan sporcular ise adrenalin dolu bir hafta yaşıyor.
Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay

Türkiye, Bodrum, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:12 Futbolda milli maçların bilet satışı başladı
15:08 Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
15:06 Ayhancan Güven, Meksika'da piste çıkacak
15:02 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret
15:00 Rıza Kayaalp'ten altın madalya
14:56 Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu
14:56 MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu ertelendi
24.10.2019 15:16:06