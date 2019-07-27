Yelken yaz okulu ikinci dönemi tamamlandı
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu ikinci dönemi sona erdi.27.07.2019 13:52
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu ikinci dönemi sona erdi.
Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenen törende öğrencilere diplomaları verildi.
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Şen, törende yaptığı konuşmada kulübün düzenlediği yaz okuluna 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığını söyledi.
Şen, kurslarda çocuklar ve gençlere özgüven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Kurslara gelen öğrencilerimiz haftada beş gün olmak üzere sabahları yelken, öğleden sonra yüzme ve yine İngilizce eğitimine katıldı. Yelken eğitimlerimizde Türkiye Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa oluşturduğu Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programını kullandık." dedi.
Yaz okulları 2 dönem daha 14 Eylül'e kadar devam edecek.
Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenen törende öğrencilere diplomaları verildi.
Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Şen, törende yaptığı konuşmada kulübün düzenlediği yaz okuluna 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığını söyledi.
Şen, kurslarda çocuklar ve gençlere özgüven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Kurslara gelen öğrencilerimiz haftada beş gün olmak üzere sabahları yelken, öğleden sonra yüzme ve yine İngilizce eğitimine katıldı. Yelken eğitimlerimizde Türkiye Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa oluşturduğu Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programını kullandık." dedi.
Yaz okulları 2 dönem daha 14 Eylül'e kadar devam edecek.
Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA