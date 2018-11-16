Yelkencilerden İl Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk'e Ziyaret

16 Kasım 2018 Cuma 12:19



16 Kasım 2018 Cuma 12:19

Beşikdüzü Yelken Kulübü Başkanı Gürhan Zengin, kano ve rafting alanında derece yapmış sporcularla İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti.Beşikdüzü Yelken Kulübünün başarılı sporcuları, Kulüp Başkanı Zengin nezaretinde İl Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk'e ziyarette bulundu.Zengin, ziyarette yaptığı konuşmada, hedeflerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve hareketsiz yaşama son vermek için spor yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.Kulüp olarak yelken, kano, masa tenisi, oryantiring, dağcılık, voleybol ve su altı branşlarında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Zenin, "Özellikle kanoda parkur sıkıntısı yaşıyoruz. Destek çıksa başarılar daha da artar." diye konuştu.Öztürk de başarı elde eden sporcuları tebrik ederek, "Parkur olabilecek akarsu belirleyeceğiz. Çaykara dahil birçok ilçede bu tür akarsular var. Bu branşın gelişmesi konusunda her şeyi yapacağız." dedi.