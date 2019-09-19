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Yelkende federasyon kupası heyecanı

YELKENDE Federasyon Kupası, Bodrum'da başladı.

19.09.2019 13:47Yelkende federasyon kupası heyecanı
YELKENDE Federasyon Kupası, Bodrum'da başladı. Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kupası'na optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, laser radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, laser standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu katılıyor. Türkiye Yelken Federasyonu Kupası'nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, techno 293, RS: One ve RS: X rüzgar sörfü sınıfları denize çıkacak.



Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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