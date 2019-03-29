Yelkende Milli Takımlara Bodrum'dan 5 Sporcu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden beş yelkenci, farklı ülkelerde yapılacak şampiyonalara katılmak üzere milli takımlara seçildi. Türkiye
Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen 2018 Atatürk
Kupası, 2019 Kış Kupası ve 2019 TYF Yıldızlar Kupası Yarışları'nın sonuçları ile yapılan rank sıralamasına göre, farklı kategorilerde milli takıma seçilen sporcular belirlendi.
Dünya ve Avrupa
Şampiyonalarında farklı zamanlardaki yarışlarda yelken açacak milli takımların kadrolarına, Bodrum'dan 5 sporcu seçildi.
Değişik ülkelerde düzenlenecek yarışlarda, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Arencan Cömert Laser Standard U21 Dünya Şampiyonası
, Osman Sanlı
ve Efe Ağan Laser Standard U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Turgutreis
Yelken Kulübü'nden Bilge Nur Yazıcı Optimist Avrupa Şampiyonası'na, Umut Eyriparmak ise Laser 4.7 Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosuna seçildi.
Öte yandan, geçen yıl Polonya
'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 7. olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden milli sporcu Batu Özonur, TYF'nin nisan ayı faaliyet programındaki TYF Laser 4.7 Milli Takım Kampı'na, aynı kulüpten Tayfun Türk ise optimist junior milli takım kampına davet edildi.
Turgutreis Yelken Kulübü'nden Efe Arbak, Metehan Poyraz da optimist junior milli takım kampına davet edilen sporcular arasında yer aldı.
420 milli takım kamp kadrosunda ise Era Bodrum Yelken Kulübü'nden Umut Kartal
, Ali Beren Adamcıl ve Efe Tulcalı, Derin Öner ikilisi yer aldı.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya
, yaptığı açıklamada, "Sporcularımıza katılacakları şampiyonalarda şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Sporcularımızın ailelerine ve destek olanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Spor
Kaynak: AA