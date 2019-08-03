Haberler» Güncel» Haber

Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2", Bodrum'da

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 308 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

03.08.2019 18:36
Yelkenli yolcu gemisi
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 308 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 308 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yolcular, pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki geminin, gece saatlerinde Yunanistan'ın Patmos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.
Öte yandan geminin ilçeden yaklaşık 250 yolcu daha aldığı bildirildi.

Rodos Adası, Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58   Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor
18:57   Bursa'da ev yangını
18:57   SPOR Avrupa'nın 3 büyük kupası İstanbul Havalimanı'nda ilgi odağı oldu
18:53   35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri
18:52   GÜMÜŞHANE'DE YAYLADA DEFİLE
18:52   MERSİN YAVRU EBABİL KUŞUNA BAŞKAN KORUMASI
18:52   TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti