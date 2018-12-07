07 Aralık 2018 Cuma 14:28



07 Aralık 2018 Cuma 14:28

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te çitçilere 42 bin kilo Macar fiği tohumu ile 12 bin 500 kilo yonca tohumu dağıtıklarını söyleyerek, "Kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz eden projede toplam 4 bin 200 dekar arazide yem bitkileri ekiminin gerçekleşmesi planlanmakta" dedi.Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında İl Özel İdaresi İşbirliği ile Bilecik merkez ve ilçelerinde çiftçilere yüzde 40 hibe destekli Macar fiği ve yonca tohumlarının dağıtımına başlandı. Kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz eden projede toplam 4 bin 200 dekar arazide yem bitkileri ekiminin gerçekleşmesi planlanmakta olduğunu anlatan İl Müdürü Yoldaş, "İlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 42 bin kilo Macar fiği tohumu ve 12 bin 500 kilo Yonca tohumu temin edilerek yüzde 60'ı çiftçi katkılı yüzde 40'ı İl Özel İdaresi katkılı olarak üreticilerimize dağıtılıyor. Daha önce projenin ilk etabında Macar fiği tohumları üreticilerimize ulaştırılmıştı, bugün ise yonca tohumlarımızı dağıtıyoruz. İl genelinde yaklaşık 500 çiftçimiz bu imkandan faydalanmış olacak. Bu yıl özellikle hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacı ile yem bitkileri desteklemelerine ağırlık veriyoruz. Hayvancılıkta en büyük gider olan yem masraflarının azaltılması için yem bitkileri alanlarının arttırılması çok önemlidir. Katkıların dolayısı ile İl Özel İdaremize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK