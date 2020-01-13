Haberler » Ekonomi » Yem bitkisi ekimine tohum desteği - Ekonomi

Yem bitkisi ekimine tohum desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaklaşık 40 bin büyükbaş, 80 bin küçükbaş hayvan mevcudu bulunduğundan, Kütahya'nın en çok hayvan varlığına sahip ilçesi olduğu belirtildi.

13.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:45Yem bitkisi ekimine tohum desteği
'nın ilçesinde, yaklaşık 40 bin büyükbaş, 80 bin küçükbaş hayvan mevcudu bulunduğundan, Kütahya'nın en çok hayvan varlığına sahip ilçesi olduğu belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, kırsal kesimde yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı hayvancılık faaliyeti için, yem giderlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Tokdemir, "Hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yetiştirilen yem bitkileri, hayvan beslemede çok önemlidir. Yem bitkisi olarak yonca, silajlık mısır, fiğ, korunga ve yulaf ekimi, hayvan yetiştiriciliğinde maliyeti azaltarak hayvancılıktaki geliri artırmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılığı geliştirmek amacıyla verdiği doğrudan desteğin yanı sıra yem bitkisi ekimi için de destek vermektedir. Simav'daki 15 bin 500 dekar için, 2019 yılında 1 milyon 85 bin TL yem bitkisi desteği yapılmıştır. 10 dekarın üzerinde yem bitkisi eken çiftçilere, dekar başına sulu yoncaya 90 TL, kuru yoncaya 40 TL, tek yıllık yem bitkilerine 60 TL, silajlık sulu mısıra 100 TL, silajlık kuru mısıra 40 TL verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteğin yanı sıra Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden ve hazırladığımız projelerle, çiftçilerimize ücretsiz yem bitkisi tohumu veriyoruz. İlçemizde yaklaşık 50 bin dekar alana, ekim alanı 10 dekarın altında olduğu için destekleme alamayan çiftçilerimiz tarafından yem bitkisi ekimi yapılmaktadır. 2020 yılında bu çiftçilerimize destek vermek amacıyla proje hazırlıklarımız devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:09  "Yapay zeka pazarlama trendlerinde önemini artırıyor" - Ekonomi
14:04  Uyumsoft Başkanı Önder: Eko-sistem ile birlikte büyüme dönemindeyiz - Ekonomi
13:54  Türkoğlu Belediyesi geleceğe nefes oldu - Ekonomi
13:54  Gebze İMES YKB Küçükay: 2020'de yüzde 10 büyüme öngörüyoruz - Ekonomi
13:54  Suriye ile İran arasında yeniden inşa anlaşması yapıldı - Ekonomi
13:15  Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Ekonomi
13:04  Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
10:40  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
13.01.2020 14:17:38