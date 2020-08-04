Yem deposu alev alev yandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir çiftlikteki yem deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle depodaki yemlerin yanı sıra içeride bulunan traktör ve yem kırma makinesi küle döndü. Çiftlik sahibi, deponun yanındaki kamyonetin de zarar gördüğü yangında yaklaşık 2 milyon liralık maddi oluştuğunu söyledi.

Manavgat'ın Evrenkesi Mahallesi'ndeki İbrahim Kendiroğlu'na ait çiftlikteki hayvan yemlerinin istiflendiği depoda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi çiftlik çalışanları yaptı. İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınabilirken, depodaki çok sayıda yemin yanı sıra içeride duran traktör ve yem kırma makinesi küle döndü. Yangında deponun yan tarafında park halindeki kamyon da yanarak zarar gördü. Öte yandan dumandan etkilenen bir çiftlik çalışanı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Çiftlik sahibi İbrahim Kendiroğlu, yaklaşık 1,5- 2 milyon lira arasında zararı olduğunu belirterek, hayvanlarının 1 senelik yeminin tamamen yandığını söyledi.