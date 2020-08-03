Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çiftliğinin yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökçedere Mahallesi'nde inşaat halindeki bir çiftliğin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İslahiye ve Nurdağı itfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çiftlik ortaklarından Hasan Bal, gazetecilere, inşaatı devam eden çiftlikte 380 hayvanın besleyeceklerini belirterek, yangın nedeniyle 300 ton saman ve 100 ton yoncanın zarar gördüğünü söyledi.