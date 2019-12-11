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Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

Gaziantep'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

11.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:20Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı
'te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Olay, Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.
(İHA)

Gaziantep, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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