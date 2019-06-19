19.06.2019 16:59
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Yem fabrikasında patlama ve yangın: 1'i ağır 2 yaralı

Yem fabrikasında patlama ve yangın: 1

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki yem fabrikasında, bir makinede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki yem fabrikasında, bir makinede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Hendek ilçesi Yenimahalle'de bulunan yem fabrikasının toz deposu bölümünde bulunan bir makinede, bugün öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası depo içinde yangın çıktı. Depoda çıkan yangına, ihbar üzerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yaralanan 2 işçi ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı işçilerden birinin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer işçinin durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası depodaki yangın söndürüldü.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.


- Sakarya
Kaynak: DHA
Sakarya, Güncel

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