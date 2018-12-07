Yem Karma Makinesine Ayağını Kaptıran Çiftçi Öldü

Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde yem karma makinesine ayağını kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.
Demirdere Mahallesi'nde hayvanlarına yem vermek isteyen Kadir Özekim, yem karma makinesine koyduğu otları sıkıştırmak için ayağıyla bastırdı.
Bu esnada ayağını makineye kaptıran çiftçi, çarkların arasında sıkıştı.
Çiftçinin yardım çığlıklarını duyan komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Özekim'i ölü buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafakemalpaşa,Bursa
07 Aralık 2018 Cuma 13:51