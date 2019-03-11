Yem Karma Makinesine Kapılan İşçi Öldü

Kırşehir
'in Boztepe
ilçesinde, yem karma makinesine kapılan Afganistan
uyruklu işçi, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Üçkuyu
köyündeki bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Sunnatullah Sıharifi (29), yem karma makinesine düşen kartonu almak isterken kazağını makinenin dişlilerine kaptırdı.
Kazağını kurtarmaya çalışırken makinenin içine düşen Sıharifi, bağırarak yardım istedi. Bu sırada çığlıkları duyan çevredekiler, Sıharifi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Afgan uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sunnatullah Sıharif'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güncel
Kaynak: AA