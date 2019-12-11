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Yem silosundan düşerek öldü

DÜZCE'de, Hayrettin Gür (67), tavuk kümesinin yanında bulunan yem silosunun kapağını açmak isterken düşüp, hayatını kaybetti.

11.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:04Yem silosundan düşerek öldü

DÜZCE'de, Hayrettin (67), tavuk kümesinin yanında bulunan yem silosunun kapağını açmak isterken düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, sabah merkeze bağlı Pırpır köyünde meydana geldi. Hayrettin Gür, tavuk kümesinin yanındaki yem silonun kapağını üzerine çıkarak açmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybedip, yere düştü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayrettin Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sabah, Düzce, Gür, Güncel

Kaynak: DHA

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