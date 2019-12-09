Haberler » Yaşam » Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül - Haberler

Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı altınla ödüllendirdi.

09.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:16Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül
Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Deniz Aydın'ı altınla ödüllendirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Efe Deniz Aydın'ı makamında ağırladı. Efe'nin yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması Kaymakam Çam'ı duygulandırdı. Efe'yi çeyrek altınla ödüllendiren Kaymakam Çam, kendisini davranışından dolayı kutladı.

Kendi elleri ile 2 sokak köpeğini doyurduğunu söyleyen Aydın, "Yemek yerken köpekler bana bakıyordu. Bende aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım" dedi.

Efe'yi hayvana gösterdiği merhameti için ödüllendirdiğini anlatan Kaymakam Çam, "Ahirette de Allah sana bu davranışının karşılığını verecektir. Hayvan sevginin devam etsin. Aferin çocuk, çok iyi bir örnek olarak aklımda kalacaksın" diye konuştu. - MARDİN

Hüseyin Çam, Deniz Aydın, Aydın, EFE, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

18:59 2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı - Haberler
18:57 Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
18:55 İngiltere'de yanlışlıkla tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz eden sanığa 33 kez müebbet... - Haberler
18:53 Dünyada en kaliteli yaşam Norveç'te - Haberler
18:53 Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü - Haberler
18:33 Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı - Haberler
18:01 Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor - Haberler
17:56 İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti - Haberler
17:31 Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok - Haberler
17:19 Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Haberler
9.12.2019 19:06:56