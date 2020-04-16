Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yemek artıkları sokak hayvanlarına "mama" olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle hayvan mamasına dönüştürecek proje üzerine çalıştıklarını söyledi.

16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:22
Yemek artıkları sokak hayvanlarına
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle hayvan mamasına dönüştürecek proje üzerine çalıştıklarını söyledi.
Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Konya'da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleri ile hayvan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Altay, sokak hayvanları için yiyecek sağlanırken yemek artıklarının da yeniden ekonomiye kazandırılacağını aktardı.
"Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz"
Altay, proses çalışması süren projenin dünyaya örnek olacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Yemek artıkları, hayvanlar için besleyici değeri çok yüksek. Atık ve artıkların tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesisin günlük 10 ton yemek artığı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kurulularımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllü olarak sokak hayvanı beslemesi yapan hemşehrilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak."
Hayvanlar yerli mama ile beslenecek
Proje ile çoğu ithal olan mamalar yerine yerli mama üretimi yapılarak ekonomiye de kazanç sağlanacağını anlatan Altay, "Sadece belediyemiz barınağındaki sokak hayvanları için yıllık 400 ton mama tüketimi yapılıyor. Ülkemizde kedi-köpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız ve maliyetimiz çok azalmış olacak. Projeyle hem gıda artıkları değerlendirilerek ve çevre kirliliği önlenecek hem de sokak hayvanları için kaliteli mama elde edilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti Haberler
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadının boğazını kesti
Haberler ›› Güncel ››Yemek artıkları sokak hayvanlarına 'mama' olacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:18: Develi Belediye Meclis Üyesi İsmail Yazıcı'dan Örnek Davranış - Haber 17:18: Erzurum'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Haber 17:18: Avrasya Araştırma Enstitüsü, Orta Asya ülkelerine "iş birliği" önerdi - Haber 17:17: Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haber 17:16: 11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin