Yemek Borusu Zarar Gören Minik Defne'ye 30 Ameliyat

13 Aralık 2018 Perşembe 11:25



13 Aralık 2018 Perşembe 11:25

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da lavabo açıcı içmesiyle yemek borusu zarar gören 3 yaşındaki Defne Yağmur Çiçekçi'nin ailesi, kızlarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.Mesudiye ilçesinde yaşayan Sema (30) ve Musa Çiçekçi (31) çiftinin üç çocuğundan biri olan Defne Yağmur'un, geçen yıl ocak ayında banyoda kullanılan lavabo açıcıyı içmesi üzerine ağız içi ve yemek borusu zarar gördü.Bunun üzerine aile, Ordu ve Samsun'daki tedavilerinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Özofagusta (yemek borusu) daralma saptanan küçük kız, gıda ve içecek tüketiminde ciddi sorunlar yaşıyor.Küçük yaşına rağmen 30 kez operasyon geçiren minik Defne, her ameliyatın ardından belli süre rahat yemek yiyebiliyor. Bir süre sonra katıdan püre şeklinde, daha sonra ise sıvı olarak yeme ihtiyacını karşılayabilen Defne, operasyondan yaklaşık 15 ila 25 gün sonra tükürüğünü dahi yutamayacak duruma geliyor.Çiçekçi ailesi, kızlarının çok sayıda ameliyat geçirmesi ve yeme zorluğu çekmesinin üzüntüsünü yaşarken yeniden sağlıklı olacağı günü hayal ediyor.Hemşire olan anne Sema Çiçekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3'üncü doğumu yaptıktan sonra evinde kaldığı annesinin, banyoya lavabo açıcı döktüğünü söyledi.Annesi mutfaktan sıcak su almaya gittiği sırada kızının açıcıyı ağzına attığını anlatan Çiçekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kızımın çığlığını duyunca banyoya koştuk. İlk önce ağzına onu attığını anlamadım, yabancı bir cisim attığını zannettim. Ağzından almaya çalıştığım yabancı cisim meğer diliymiş. Dilini parçalayacak şekilde maalesef kızımın ağzını yakmış. Tabii oraları yaktığı gibi yemek borusunu da yaktığı için yaklaşık iki yıldır bununla ilgili operasyon geçiriyor. Yanıktan kaynaklı yutma güçlüğü oluyor."Çiçekçi, yemek borusu yandığı için kızının operasyonlarının da zor geçtiğini belirterek, "Yemek borusu değiştirme olasılığını da bize söylediler ama Defne'de komple yanık olduğu için birleşim yeri olarak kullanabilecekleri sağlam hiçbir yeri yok. Çocuğun gırtlağı bile yanık. Bir çözüm bulunur diye de yine umudumuz var." dedi.Konuyla ilgili annelere öneride bulunan Çiçekçi, kimsenin bu duruma düşmemesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:"En azından evlerine kimyasal madde sokmak zorunda değiller. Ben o gün bugündür evime kimyasal madde sokmuyorum. Kızımı bu hale lavabo açıcı getirdi. Onun yerine giderin ağzına karbonat döküp üzerine limon sıksalar bile yetiyor ve aynı görevi yapıyor. Eğer ki böyle bir durumla karşılaşırlarsa kesinlikle suyla arındırmaya çalışmasınlar, kuru bir şeyle silmeye çalışmaları yeterli olacaktır. Belki çok yeterli olmayacaktır ama suyla yıkarlarsa daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirler.""Tükürüğünü dahi yutamayacak dereceye geliyor"Baba Musa Çiçekçi ise kızlarını, yemek borusunu genişletmek için 15 günde bir İstanbul'a tedaviye götürdüklerini ifade etti.Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Çiçekçi, "Ameliyattan yeni geldik. Zamanımız 15 gün. 15 gün içinde yemek borusu yandığı için daralıyor ve açtırmak için tekrar götürüyoruz. 15 günde daralıyor, en geç 25'inci günde ameliyat olması gerekiyor." diye konuştu.Çiçekçi, çocuklarının sağlıklı günlerine kavuşmasını temenni ederek sözlerini şöyle tamamladı:"Daha çocuğumuz 3 yaşında olmasına rağmen 30 kez ameliyat oldu. Ülkemiz tıp konusunda ilerledi. Belki aynı şey başına gelenler olmuştur veya farklı bir tedavi yöntemi vardır. Biz de çocuğumuzun rahat yutkunabildiği, hiç ameliyat olmayacağı bir gelecek istiyoruz. 15 günde bir tedavi görüyor, narkoz alıyor. Her zaman risk var. Bilirkişilerin veya yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz artık çocuğumuzun iyi günlerini görmek istiyoruz."