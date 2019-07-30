Yemek Eleştirmeni Vedat Milor kimdir, kaç yaşında?

Vedat Milor, Burgazada'da bir restoran çalışanını uyardığı için fiziksel şiddete maruz kaldı. Olayı Twitter hesabından, "Beni denize doğru itti. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" şeklinde duyurdu.

VEDAT MİLOR KİMDİR?

Milor, 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Konyalıdır. Türk öğretim üyesi, yemek ve şarap eleştirmeni olan usta isim, NTV'de Prime Time'da yayımlanan ''Vedat Milor'la Tadı Damağımda'' adlı programın sunucusudur. 2005 yılından itibarenperşembe ve pazar günleri Milliyet'te yazıyor.

TEZ ÇALIŞMASI YILIN EN İYİ DOKTORA TEZİ SEÇİLDİ

Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Bir dönem London School of Economics'te eğitim gördü. Amerika Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafindan senenin en iyi doktora tezi seçildi. Ardından Dünya Bankası'nda işe başladı.

STANFORD'DA HUKUK EĞİTİMİ ALDI

Brown Üniversitesi, sosyoloji bölümüne asistan profesör olarak girdi. Princeton Üniversitesi'nde Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir şirketin hukuksal işlerine baktı. Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.

Vedat Milor, Linda S. Milor ile evlidir. Çiftin 2002 yılında Ceylan Handan adında kızı dünyaya geldi.