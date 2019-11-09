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Yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı

İZMİR'de, yemek siparişi veren müşterilerin kredi kartlarını düzenekli pos cihazıyla kopyalayıp, sonrasında ATM'den para çektiği tespit edilen 1'i Suriye uyruklu 4 kurye gözaltına alındı.

09.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:17Yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı

İZMİR'de, yemek siparişi veren müşterilerin kredi kartlarını düzenekli pos cihazıyla kopyalayıp, sonrasında ATM'den para çektiği tespit edilen 1'i uyruklu 4 kurye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, tutukladı.

Karşıyaka'da yaşayan 6 kişi, banka kartlarından bilgi ve rızaları dışında para çekildiği yönünde emniyete şikayette bulundu. Araştırma başlatan polis ekipleri, şikayetçilerin aynı online yemek firmasından alışveriş yaptığını, aynı kuryelerin hizmet verdiğini tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, yemek firmasının kuryelik hizmeti satın aldığı kurye elemanları İ.G. (30), Ö.F.T. (27) ve Suriye uyruklu A.T.E.'nin (26) içine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmiş sahte pos cihazı kullanarak, müştekilerin kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi. M.O.'nun (41) da kopyalanan kart bilgilerini kullanarak, kentin çeşitli ATM'lerinden toplam 12 bin 800 lira çektiği de tespit edildi.

Perşembe günü harekete geçen polis ekipleri, 'de 3, İstanbul'da 1 adrese baskın yapıp, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada 4 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, 7 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 cd, 3'üncü şahıslara ait nüfus cüzdanı ve fotokopileri, 1 senet, 14 farklı banka ve kişiye ait kart, 1 manyetik şeritli kartların manyetik şeritlerini okuma ve yazma özelliğine sahip MSR 206 marka cihaz ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen kartların yapılan ön incelemesinde, 2 kartın üzerinde basılı numaralarla, manyetik şeritlerde kayıtlı numara bilgilerinin uyuşmadığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda kart ve kimlik bilgisinin de ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. ve Ö.F.T., savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. A.T.E. ve M.O. ise çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.



Suriye, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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