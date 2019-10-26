Yemek siparişi getiren kuryelerin motorunun çalınması

Beylikdüzü
'nde yemek siparişi teslimatı için gelen kuryelerin motorlarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu
Mahallesi'nde 5 kuryenin motosikletlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Kadir S. (33) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Çalışma sonucunda olaylara karıştığı belirlenen Burak B. de Beylikdüzü'nde yakaladı.
Şüphelilerin Yakuplu Mahallesi'ndeki evlerine restoranlardan yemek siparişi verdikleri, paket teslimatı için gelen kuryeler adresi ararken, şüphelilerden birinin kuryenin motosikletini çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuryenin motosikletini çaldıkları belirlendi.
Şüpheli Burak B'nin emniyette kapkaç, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama suçlarından 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan Burak B, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.