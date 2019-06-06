Yemek sırasında cam masa patladı! Aile üyeleri kabusu yaşadı

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İngiltere'de bir aile, mutfaktaki cam masa üzerinde akşam yemeği yedikleri sırada masa patladı. Ailenin yaşadığı kabustan sonra mutfakta oluşan tahribatın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Parçalanmış masanın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ailenin akrabası Katie Connor, fotoğrafları masanın üretici firmasının ismi ile paylaşarak insanları uyardı.

"BACAĞIMIN HER TARAFI KESİLDİ"

Katie, tüm aile üyelerinin el ve ayaklarında cam batması sonucu yaralanma olduğunu ama durumlarının iyi olduğunu söylerken, Katie'nin paylaşımına kız kardeşi olduğu tahmin edilen Rosie Connor'dan yorum geldi. Rosie, "bacağımın her tarafı kesildi ve kanadı" dedi.

Rosie, iki çocuğu ile yemek yedikleri sırada cam masanın aniden patladığını, masada bulunan yemeklerin sıcak olmamasının daha ciddi bir yaralanmanın meydana gelmesini engellediğini söyledi.

Aile, olaydan sonra cam masanın üretici firmasını aradıklarını ama hiç bir yetkiliye ulaşamadıklarını söyledi.