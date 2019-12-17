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Yemek yarışmasında birinci Usta oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Usta birinci oldu.

17.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:55Yemek yarışmasında birinci Usta oldu
'ün ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Usta birinci oldu.

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yemek yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalı öğrencisi Havva Nur Usta "kalınca mantarlı kuskuslu safran soslu bonfile yemeği" yaptı.

Jüriden tam not alan Usta, birinci oldu. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Cemil Meriç, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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