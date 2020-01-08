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Yemek yemenin sağlık açısından saati olur mu?

Doğru zamanlarda yemek yediğimizde uyku saatlerimiz, hormonlarımız ve metabolizmamızı etkileyen fizyolojik yapımız da buna paralel olarak daha iyi hale geliyor ve sağlık açısından vücudumuza büyük fayda sağlıyor

08.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:20Yemek yemenin sağlık açısından saati olur mu?
Doğru zamanlama beslenme alışkanlığımızda da önemli rol oynuyor. 24 saatlik günlük yaşantımızda doğru zamanlarda yemek yediğimizde uyku saatlerimiz, hormonlarımız ve metabolizmamızı etkileyen fizyolojik yapımız da buna paralel olarak daha iyi hale geliyor ve sağlık açısından vücudumuza büyük fayda sağlıyor.

Araştırmalara göre akşam saatlerine nazaran gündüz yemek yediğimizde vücudumuz çok daha iyi çalışıyor ve metabolizmamızın formunu koruması kolaylaşıyor. Birçok insanın akşamları yemek yeme ve gece yatmadan önce atıştırma alışkanlığının olduğu bir gerçek. Ancak doğru zamanda yemek yemek kilomuzu, hormon dengemizi, kan şekerini, kolestrol seviyesini ve uyku düzenini korumamızda yardımcı oluyor.
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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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