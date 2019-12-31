Haberler » 3. Sayfa » Yemek yerken öldürülen gencin davası - Haberler

Yemek yerken öldürülen gencin davası

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restoranda yemek yiyen genci silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

31.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:34 Yemek yerken öldürülen gencin davası
'nın ilçesinde bir restoranda yemek yiyen genci silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Mayıs 2019 tarihinde meydana geldi. Ziyacan Dedeoğlu, bir restoranda arkadaşları ile yemek yerken, iddiaya göre Murat Çelik'in mekanı silahla basması sonucunda 5 kişi yaralanmış, Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Çelik'in yargılanmasına Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Polis, Ceyhan Adliyesinde geniş güvenlik önlemi alırken, duruşma salonuna sadece Ziyacan Dedeoğlu'nun annesi alındı. Dedeoğlu ailesini üç avukat savunurken, olaya karıştığı iddia edilen diğer sanıklar Ceyhan'da, Ziyacan Dedeoğlu'nu silahla vurarak ölümüne neden olan Murat Çelik ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti savunmalarını yapan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 6 Mart 2020 tarihine erteledi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39   Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı - Haberler
17:36   Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2019'da 57 bin 318 olaya müdahale etti - Haberler
17:35   Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi - Haberler
17:31   İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada - Haberler
17:29   Keşan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı - Haberler
16:38   Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Haberler
16:32   Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Haberler
16:08   Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! - Haberler
16:05   Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı - Haberler
15:30   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haberler
31.12.2019 17:45:54