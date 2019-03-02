02 Mart 2019, 16:41
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Yemeklerinize Tuz Yerine Baharat Atın

Yemeklerinize Tuz Yerine Baharat Atın

Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlamak gerektiğine dikkat çekiyor.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTACAK 10 PRATİK ÖNERİ

1. Yemeğin tadına bile bakmadan tuz koymayın. Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir.

2. Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve, turşudan uzak durun.

3. Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten sonra da koymayın.

4. Tuzu azaltılmış peynir yiyin.

5. Doktor veya eczacıya danışarak yapay tuz kullanabiliriz

6. Dışarıda yemek yerken seçici olun

7. Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin.

8. Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir

9. Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar

10. Alışveriş yaparken gıda etiketindeki tuz miktarına bakalım.

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Kaynak: Bültenler