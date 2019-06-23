23.06.2019 12:36
Haberler » Güncel » Haber

Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı eleştiren tweeti, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların kimi şirketi boykot edeceğini belirtirken, Twitter'da #yemeksepetiboykot TT oldu.

Yemeksepeti'ni yaklaşık 600 milyon dolarlık bir bedelle yabancı yatırımcıya satan Yemeksepeti CEO 'su Nevzat Aydın İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Aydın , Binali Yıldırım 'ın "Teknoloji ile aram iyidir" sözüne göndermede bulunarak, "Hiç mause kullanmamış birinin teknoloji ile arası nasıl iyi olabilir ki" dedi.

YEMEK SEPETİ BOYKOT EDİLDİ

Aydın 'ın paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekerken, Twitter 'da #yemeksepetiboykot TT oldu. Bunun üzerine Aydın 'ın paylaşımı kaldırdığı görüldü.

Aydın 'ın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları;

Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor
ceo , su , aydın , binali yıldırım , Ekonomi , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:40 Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı
13:40 İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
13:40 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu kullandı
13:38 (ÖZEL) 96 yaşındaki emekli albay, bastonu ile oy kullanmaya gitti
13:37 Fener Rum Patriği Bartholomeos Kapadokya'da pazar ayini yönetti
13:37 Binlerce Türk ve Alman, Kültür Şöleni'nde buluştu
13:37 Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi