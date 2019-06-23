Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

Yemeksepeti'ni yaklaşık 600 milyon dolarlık bir bedelle yabancı yatırımcıya satan Yemeksepeti CEO 'su Nevzat Aydın İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Aydın , Binali Yıldırım 'ın "Teknoloji ile aram iyidir" sözüne göndermede bulunarak, "Hiç mause kullanmamış birinin teknoloji ile arası nasıl iyi olabilir ki" dedi.

YEMEK SEPETİ BOYKOT EDİLDİ

Aydın 'ın paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekerken, Twitter 'da #yemeksepetiboykot TT oldu. Bunun üzerine Aydın 'ın paylaşımı kaldırdığı görüldü.

Aydın 'ın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları;