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YemekSepeti'nden Sağlık Bakanlığı'na Rekor Bağış!

YemekSepeti, koronavirüs ile mücadele için Sağlık Bakanlığı'na rekor bir bağış yaptı.

Nevzat Aydın Twitter'dan Duyurdu!

YemekSepeti CEO'su Nevzat Aydın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yemeksepeti ailesi olarak Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.

20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
YemekSepeti'nden Sağlık Bakanlığı'na Rekor Bağış!
YemekSepeti, koronavirüs ile mücadele için Sağlık Bakanlığı'na rekor bir bağış yaptı.

Nevzat Aydın Twitter'dan Duyurdu!

YemekSepeti CEO'su Nevzat Aydın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yemeksepeti ailesi olarak Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız."

Yemeksepeti ailesi olarak Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız. @drfahrettinkoca
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) March 20, 2020

19 Mart 2020'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de koronavirüsten dolayı 4 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 359'a yükseldiği söylenmişti.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Nevzat Aydın, Koronavirüs, Teknoloji

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