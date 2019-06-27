'Bilinçli tüketilen dondurma sağlıklıdır'

Vanilyalısından kavunlusuna, çikolatalısından limonlusuna… Rengarenk görüntüleri, damakta unutulmaz tat bırakan lezzetleriyle özellikle sıcak yaz aylarının en tercih edilen tatlısıdır dondurma… Üstelik lezzetinin yanı sıra kalsiyum ve protein başta olmak üzere içerdiği B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller sayesinde en sağlıklı tatlılardan biri olarak nitelendiriliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman yaz aylarının en hafif tatlı seçeneği olan dondurmanın abartılmadan tüketildiğinde pek çok yararı olduğunu belirterek, "Ancak dondurmayı şeker içeriği nedeniyle çok sık tüketmemeye özen gösterilmeli. Diyabet hastası olmayan ve sağlıklı kilodaki kişiler haftada 2-3 kez, 2'şer top dondurma yiyebilirler. Ayrıca aromalı dondurmalar renk veya koku verici ajanlar içerebildiği için sade dondurmayı tercih etmek çok daha yararlı olabilir" diyor.

KAN ŞEKERİNİ DAHA KOLAY DENGELİYOR

Şekerli besinler veya tatlılar kan şekerini hızla yükseltip sonrasında yine hızla düşürerek; acıkma ve tatlı isteğinin devam etmesi gibi sorunlara neden olabiliyorlar. Ancak içeriğinde bulunan süt sayesinde dondurmadaki şekerin kana karışma hızı düşüyor ve bunun sonucunda kan şekeri daha yavaş yükseliyor. Böylelikle diğer tatlılara nazaran kan şekerinde dalgalanmalara sebep olma riski daha azalıyor.

SAĞLIKLI BİR ARA ÖĞÜN ALTERNATİFİ

Yaz aylarında serinleten atıştırma ve içecek seçeneklerine sıkça ihtiyaç duyuyoruz. Dondurma, şekerli içecek ve hamurlu tatlıyla kıyaslandığında besin ögesi içeriği yüksek olan lezzetli ve daha hafif bir alternatif. Böylece diğer tatlı yiyecek ve içeceklerden boş kaloriler almak yerine, ara öğün olarak tüketirken dondurmanın vitamin ile mineral içeriğinden de faydalanmış olursunuz.

KALSİYUM İHTİYACINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Çocukluk , hamilelik ve yaşlılık gibi dönemlerde kalsiyum ihtiyacı artıyor. Kalsiyum peynir, süt, yoğurt ve kefir gibi besinlerden temin edebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman bir bardak sütten alacağınız kalsiyumu yaklaşık 4 top dondurmadan karşılayabileceğinizi belirterek"Ancak rutin olarak her gün kalsiyum ihtiyacını karşılamak amacıyla dondurmayı tercih etmek kilo alımının yanı sıra uzun vadede bel çevresi yağlanması, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle sık olmamakla birlikte günlük beslenmenizde süt veya yoğurt ve buna ek olarak o günkü ekmek veya meyveden kısarak 2 top dondurmayla kalsiyum ihtiyacınıza katkı sağlayabilirsiniz" diyor.

BADEMCİK AMELİYATI SONRASI İYİLEŞMEYE KATKI SAĞLIYOR

Bademcik operasyonunun ardından tüketimine izin verilen sınırlı sayıda gıdadan biri dondurma olabiliyor. Dondurma bu bölgedeki damarların büzülmesine yardım ediyor ve bu sayede kanama riskini azaltıyor.

MUTLULUK KAYNAĞI

Dondurma, tatlı ve kurabiye gibi şekerli yiyecekleri kutlama, özel gün gibi güzel ve keyifli anlarla bağdaştırıyoruz. Dolayısıyla bu tarz yiyecekler tükettiğimizde kendimizi mutlu hissetme olasılığımız çok yüksek. Ayrıca şekerli yiyeceklerin beyindeki bazı keyif verici bölgeleri aktive etme özelliği olduğu biliniyor. Bu anlamda keyifsiz bir anınızda dondurma sizi mutlu etmeye yetebiliyor. Ancak, dondurma veya diğer tatlı yiyecekleri böyle anlarda her seferinde üzüntü veya stresle bir baş etme aracı olarak kullanmamaya dikkat edin.