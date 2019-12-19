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Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

19.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler hastanede tedaviye alındı.

Ereğli İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı.



Ören, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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