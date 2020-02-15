Haberler » Güncel » Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında - Haber

Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında

Van'ın Saray ilçesinde, 3 gün önce yedikleri yemekten zehirlenen doktor ile 2 hemşirenin bayılma anları sağlık ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

15.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34Yemekten zehirlenen 3 sağlık personelinin bayılma anları güvenlik kamerasında
'ın ilçesinde, 3 gün önce yedikleri yemekten zehirlenen doktor ile 2 hemşirenin bayılma anları sağlık ocağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Örenburç Mahallesi'ndeki sağlık merkezinde görevli doktor Ö.F.B. ile hemşireler E.K. ve F.N, 12 Şubat'ta yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
Saray Sağlık Ocağına getirilen sağlık çalışanları, merkezin girişinde bayılarak düştü. İlk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Doktor ve 2 hemşirenin yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle bayıldıkları anlar, sağlık ocağındaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Saray, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 18:01:07