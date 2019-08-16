Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu

Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve dünya mutfağına yeni şefler kazandıran Masterchef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. 18 Ağustos Pazar günü TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan yarışmaya Yemekteyiz'e katılan Sinan Kabaktaş ve Yasin Obuz da dahil oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI DAHİL OLDU

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tek tek jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergileyecek. Yemekteyiz yarışmasındaki renkli kişilikleriyle isimlerinden söz ettiren Sinan Kabaktaş ve Yasin Obuz da hünerlerini sergileyecek olan isimler arasında yer alacak.

ŞAMPİYON UĞUR OLMUŞTU

MasterChef Türkiye'nin ilk sezonununda 100 bin TL'lik büyük ödülü Uğur Kardaş kazanmıştı.