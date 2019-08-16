Haberler» Magazin» Haber

Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu

Yemekteyiz'in sevilen yarışmacıları, önümüzdeki Pazar günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu.

16.08.2019 08:00 Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu

Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve dünya mutfağına yeni şefler kazandıran Masterchef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. 18 Ağustos Pazar günü TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan yarışmaya Yemekteyiz'e katılan Sinan Kabaktaş ve Yasin Obuz da dahil oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI DAHİL OLDU

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tek tek jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergileyecek. Yemekteyiz yarışmasındaki renkli kişilikleriyle isimlerinden söz ettiren Sinan Kabaktaş ve Yasin Obuz da hünerlerini sergileyecek olan isimler arasında yer alacak.

ŞAMPİYON UĞUR OLMUŞTU

MasterChef Türkiye'nin ilk sezonununda 100 bin TL'lik büyük ödülü Uğur Kardaş kazanmıştı.


masterchef türkiye, Magazin

YORUMLAR (4)
MUHAMMET: bu yarışmada yalnızca gastronomi mezunu kişiler olmalı bence
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
...: kurgu olduğu yemekteyizdeki dikkat çektiğini sanan insanların gelmesinden belli.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
OSMANİYE: İZLEYEN DE VAR MIDIR ÇOK MERAK EDİYORUM
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
FATİH: Vardır ülkede gerzek çok. Acun aynı adamları ısıtıp ısıtıp sunsun yeterki ;)
Yayından Kaldır
9 1
Son Dakika Magazin Haberleri
08:47   Finali Kıbrıs'ta yaptı
08:00   Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu
23:56   Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hastaneye kaldırıldı
21:30   Turabi Çamkıran, dünyanın en zor yarışmasına yeniden katılıyor
20:11   Şarkıcı Ebru Polat'tan bikinili havuz pozu
18:17   Oya Başar'a Onur Ödülü
16:47   Gözyaşlarına hakim olamadılar