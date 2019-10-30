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Yemekteyiz'in çekimlerinden fotoğraf paylaşan Seda Sayan, mini eteğiyle dikkat çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in sunuculuğunu yapan Seda Sayan, süper mini etekli paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

30.10.2019 09:40

Yeni sezonda hem O Ses Türkiye'de jürilik yapan hem de Yemekteyiz'i sunan Seda Sayan, Yemekteyiz'in çekimleri için Bursa'ya gitti. Yarışmada giydiklerini günlük olarak paylaşan Sayan'ın süper mini eteği ise görenleri şaşkına çevirdi.

İZDİHAMA YOL AÇTI

Yemekteyiz'in çekimleri için sürekli şehir dışına çıkan Seda Sayan, hafta başında Bursa'ya gitti. Geniş bir hayran kitlesi olan Sayan, önceki gün çekim gerçekleştireceği evin önünde adeta izdihama yol açtı.

MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

Yemekteyiz'in çekimlerinde yaşanan eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşan Sayan, son olarak mini etekli pozunu paylaştı. Yaptırdığı estetikleri saklamayan 56 yaşındaki Seda Sayan, fit görüntüsü ve pürüzsüz cildiyle hayranlarından tam not aldı. Sayan'ın mini etekli pozu, fan sayfaları tarafından da paylaşıldı.

Yemekteyiz'in çekimlerinden fotoğraf paylaşan Seda Sayan, mini eteğiyle dikkat çekti

O Ses Türkiye, Seda Sayan, Bursa, Magazin


YORUMLAR (23)
55LİK:Bu tip haberlerde ne ağzım açılıyor ne de fermuarım
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MEMET33:'' ZARFA DEĞİL, MAZRUFA BAKALIM '' BUNLARIN DIŞI BOYA AMA İÇİ GEÇMİŞTİR. DIŞ GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN. KADIN DEDİĞİN 60 YAŞINA KADAR GÜZEL GÖRÜKEBİLİR ANCAK, 40 YAŞINDAN SONRA ETLE KEMİK BİRBİRİNDEN AYRILMAYA BAŞLAYIP SARKMALAR MEYDANA GELİR. DOĞA KANUNUDUR BU HİZBİRŞEY ZAMANA KARŞI DURAMAZ ''KAYA'' BİLE GÜNEŞLE, RÜZGARLA VE YAĞMURLA KUMA DÖNÜŞÜR.
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AVNİ:Aslı gelecekmi bugün
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ASLI:HATUN YAŞLI OLMASINA RAĞMEN HALA GİDERİ VAR BEĞENDİM.
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FERHAT:acun ne ki seda ne olsun
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SER59:ARTIK AÇMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK. . YOKSA KAYBOLUP GİDER. . ÇÜNKÜ YETENEK YOK. . AÇMASSA KİMSE İZLEMEZ
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TÜRK:65 olmasın.
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REDKİT:İdam geri gelsin
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VEZIRR:ÖCÜ GIBI BAKIYO ESTETIKTEN AGZI GOZU OYNAMIYOR . . . REZIL
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BELHANDA:ölecen be kadın
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