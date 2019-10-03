Haberler » Güncel » Haber

Yemen açıklarında arızalanan teknedeki 60 kişi kurtarıldı

Yemen'in doğusundaki El-Mahra vilayeti açıklarında bir teknede mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

03.10.2019 14:38Yemen açıklarında arızalanan teknedeki 60 kişi kurtarıldı
Yemen'in doğusundaki El-Mahra vilayeti açıklarında bir teknede mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Yemen Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Mahra viyaletine bağlı Ras Fırtak bölgesinin 100 deniz mili açıklarında arızalanan yolcu teknesinin Pakistan'a ait bir savaş gemisi tarafından bulunduğunu aktardı.
Teknedeki 6'sı çocuk, 11'i kadın 60 kişinin kurtarıldığını belirten Kafain, Pakistan savaş gemisinin teknede mahsur kalan yolculara gıda ve ilaç yardımı yaptığını kaydetti.
Teknenin hala arızalandığı noktada durduğunu ifade eden Kafain, bölgedeki gemilere acil yardım çağrısı yaptı.

Pakistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 Burdur'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
17:10 Vali Varol'a derneklerden ziyaret
17:10 Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı
17:10 Türkiye'nin ilk sermaye piyasası yazılım etkinliği için geri sayım başladı
17:10 İstanbul'da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi
17:10 İkçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek
17:08 Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi