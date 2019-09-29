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Yemen açıklarında 55 yolcuyu taşıyan feribot ortadan kayboldu

Yemen'in Sokotra kenti yakınlarında 55 kişiyi taşıyan feribot açık denizde kayboldu.

29.09.2019 05:26Yemen açıklarında 55 yolcuyu taşıyan feribot ortadan kayboldu

Yemen hükümetine ait SABA haber ajansına göre, El-Mehra'dan Sokotra'ya hareket eden ve 55 yolcusu bulunan feribotla irtibat kesildi.
Sokotra Vali Yardımcısı Raid el-Ceribi, feribotla irtibatın kesilmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Mehra ile Sokotra limanlarındaki yetkili makamlarla görüşerek arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirtti.

MÜRETTEBATLA BAĞLANTI KURULAMADI

Ceribi, çarşamba günü Mehra'dan hareket eden feribotta uydu antenli iletişim cihazı olmadığı için mürettebatla bağlantı kurulamadığını kaydetti.


Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
ŞAMAN:Yemende savaş var , suyun altında arasınlar . neyin esrarrengizl
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