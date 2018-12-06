Yemen Barış Görüşmeleri Başlıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 11:46



06 Aralık 2018 Perşembe 11:46

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Yemen barış görüşmeleri, yaklaşık 4 yıldır süren savaşı bitirmek amacıyla İsveç'te başlıyor.Yemen yönetimi ile delegelerinin ve Husilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler'den bir heyet, Yemen'de devam eden savaş için çözüm bulmak amacıyla İsveç'te bir araya geliyor.Geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Johannesbergs Kalesi'nde gayrı resmi olarak bir araya gelen taraflar, son zamanlarda dünyadaki en korkunç insani krize yol açan Yemen Savaşı'nı sona erdirmek için orta yol bulmak amacıyla görüşmelerini sürdürüyor. BM, görüşmelerden Yemen için politik çözümün iskeletinin oluşturulmasını umuyor.Uzmanlar ise, görüşmelerden umutlu değil. Önemli bir atılım beklenmediğini dile getiren uzmanlar, görüşmelerin yeni sonuçlar doğurması yerine Husilerin elinde olan El-Hudeyde'deki Kızıldeniz limanında yaşayan sivilleri kurtarmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Yetkililer, "Bazı konularda iki taraf da aynı masa etrafında bir araya gelecek. Diğerleri de ayrı gruplar halinde kendi aralarında görüşme gerçekleştirecek" ifadeleriyle yapılacak yeni görüşmeler ile ilgili bilgi verdi.BM Özel Elçisi Martin Griffiths sosyal medya hesabında konuyla ilgili, "İsveç'te gerçekleştirilecek görüşmeler, Yemen'de barış ortamı inşa etmenin ilk adımı olma niteliği taşımaktadır. Umuyorum ki bu adımın ardından Yemen'deki partiler, barışa giden kapsamlı anlaşmanın ana hatları konusunda anlaşacaklardır" açıklamalarında bulundu.Yemen'in uluslararası tanınmış Suudi destekli yönetimi dün İsveç'e gelmiş, önceki gün ise BM Özel Elçisi Martin Griffiths, İran destekli Husiler ile Stockholm'da bir araya gelmişti.Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı Yemen konulu istişare toplantıları İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlamış ancak 8 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. - STOCKHOLM