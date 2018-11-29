Yemen Barış Görüşmeleri Gelecek Hafta İsveç'te Başlayacak"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:53



29 Kasım 2018 Perşembe 16:53

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Michael Aron, Yemen için barış görüşmelerinin gelecek hafta İsveç'te başlamasının beklendiğini belirtti.Aron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile görüştüğünü aktararak gelecek hafta tarafların İsveç'te başlayacak barış görüşmelerine katılmalarını beklediğini söyledi.Büyükelçi Aron, tarafları İsveç'in başkenti Stockholm'de görmeyi dört gözle beklediğini belirterek bu görüşmelerin siyasi çözüm için önemli bir adım olduğunu kaydetti.