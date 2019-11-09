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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması talimatını verdi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, tüm devlet kurumlarına, Riyad Anlaşması'nı uygulama talimatı verdi.

09.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:54Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması talimatını verdi
Abdurabbu Mansur Hadi, tüm devlet kurumlarına, Anlaşması'nı uygulama talimatı verdi.
Yemen ajansı SABA'ya göre Hadi, tüm devlet kurumlarına ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile varılan anlaşmanın hayata geçirilmesi için acilen çalışmalara başlama emri verdi. Hadi, söz konusu anlaşmayla Yemen halkının umut ve isteklerini gerçekleştirecek yeni bir sayfa açılmasını temenni ettiklerini belirtti.
Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.
Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin Güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali ataması gibi bir dizi düzenlemeyi içeriyor.

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Kaynak: AA

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